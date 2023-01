Kölner Schulen: Streit um Nachhol-Klausuren am Samstag

Klausurstress statt Ausruhen – am eigentlich schulfreien Samstag sitzen Schüler und Schülerinnen in Köln öfter in der Schule, als ihnen lieb ist. Die Bezirksschülervertretung sagt, es sei zur Regel geworden, versäumte Klausuren auch an Samstagen nachzuschreiben. Die BSV vertritt nach eigenen Angaben gut 320 Schulen in Köln. Bei einer Veranstaltung hätten Schüler und Schülerinnen das Thema angesprochen, so Sprecher Lukas Wenz.

BSV: "Jede Klausur am Samstag ist eine zu viel"

In einer Stellungnahme der BSV heißt es jetzt: " Nach der typischen fünftägigen Schulwoche ist das Wochenende die Möglichkeit, Abstand von Schulstress und Leistungsdruck zu gewinnen. " Dann sei Zeit für Hobbies oder Sport – oder für einen Nebenjob. Trotzdem würden viele das Wochenende auch für Hausaufgaben oder zum Lernen nutzen. Dass dann noch Klausuren nachgeholt werden, kritisiert die BSV : " Unserer Meinung nach ist jede Klausur, die an einem Samstag geschrieben wird, eine zu viel ", sagt Lukas Wenz.

Samstagstermine bedeuten weniger Organisations- und Vertretungsaufwand für Schulen

Die zuständige Bezirksregierung Köln bestätigt auf WDR -Anfrage, dass einige Gymnasien und Gesamtschulen samstags Nachschreibklausuren durchführen – " um zu verhindern, dass durch das Nachschreiben nach einer beispielsweise krankheitsbedingten Abwesenheit weiterer Unterricht verpasst wird. " Ein weiterer Grund sei, den Organisations- und Vertretungswand zu reduzieren, so Dirk Schneemann, Pressesprecher der Bezirksregierung.