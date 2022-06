Tod nach illegalem Autorennen in der Eifel? - Heute Urteil in Aachen

Ruhig und konzentriert verfolgen die beiden Angeklagten bislang ihren Prozess – stets korrekt gekleidet und mit akkuratem Haarschnitt. Die Männer sind heute 20 und 21 Jahre alt, sie sind befreundet und bislang nicht vorbestraft. Vor Gericht geht es um Taten, die sie vor zwei Jahren begangen haben sollen.

Am 3. August 2020 sollen sich die beiden damals 19-Jährigen ein illegales Rennen in der Eifel geliefert haben. Dabei sollen sie Geschwindigkeiten von bis zu 130 Km/h erreicht haben, in einem Bereich, wo 70 erlaubt sind.

Achtjährige erlag schweren Verletzungen

Vor einer langestreckten Linkskurve bei Simmerath hatte einer von ihnen laut Anklage riskant einen Wagen überholt, sein hinter ihm fahrender Freund folgte ihm und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 40 Jahre alte Fahrer, seine Lebensgefährtin und deren achtjährige Tochter erlitten schwerste Verletzungen. Das Mädchen konnte nicht gerettet werden. Es starb wenige Tage später. Auch der heute 20-Jährige, der den Unfall verursacht haben soll, lag wochenlang im Krankenhaus.

Tod anderer in Kauf genommen?

Seit März diesen Jahres stehen er und sein Freund in Aachen vor Gericht. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten und vollendeten Mord. Wer derart schnell über die Straße jage, der nehme auch den Tod anderer Verkehrsteilnehmer billigend in Kauf, so das Argument der Staatsanwaltschaft zu Beginn des Prozesses.

Die Verteidiger hatten den Fall von Anfang an anders bewertet. Sie hegten Zweifel an einem stattgefundenen Autorennen. Hatten die Angeklagten wirklich eine Absprache darüber getroffen und gingen dabei das Risiko ein, sich selbst und andere Menschenleben zu gefährden? "Das ist nicht unsere Überzeugung“ , sagt Verteidiger Harry Völker. "Wir gehen davon aus, dass hier maximal ein Fahrlässigkeitsdelikt vorliegt.“

Hang zu schnellen Autos

Die Angeklagten hatten sicher eine Affinität zu sportlichen Wagen, vor allem der 21-Jährige. Sein Auto sollte schneller fahren, schnittiger aussehen und kerniger klingen, das ist aus seinen Chatnachrichten ersichtlich. Auch drückte er gerne mal aufs Gaspedal, um an einer Ampeln auf Tempo 175 zu beschleunigen.

Drei Monate hatte der Prozess vor der Großen Jugendkammer gedauert, etliche Zeugen wurden gehört. Letztlich ist der schwere Mordvorwurf auch für die Staatsanwaltschaft vom Tisch. Ein Tötungsvorsatz sei nicht nachweisbar. Sie fordert für die beiden Angeklagten fünf Jahre Jugendhaft. Sie seien schuldig der vorsätzlichen Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. Die Verteidiger plädieren auf mildere Strafen. Am Nachmittag werden die Richter die Urteile sprechen.