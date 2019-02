Illegales Autorennen auf der A4 bei Düren

Nach einem illegalen Autorennen auf der A4 bei Aachen mit Tempo 200 hat die Polizei gestern Abend vier Raser aus dem Verkehr gezogen.

Autobahn blockiert

Eine Zivilstreife der Polizei hatte die getunten Autos am Dienstagabend (19.2.2019) kurz nach 21 Uhr in einem Gewerbegebiet nahe der Autobahn gesehen. Die Fahrer hatten sich dort offenbar verabredet. Auf der A4 fuhren die Wagen zunächst langsam nebeneinander, um dann Gas zu geben - vier Autos auf drei Fahrspuren. Das Gleiche dann in umgekehrter Richtung wieder bis Düren. Dort wurden sie von der Polizei in Empfang genommen.