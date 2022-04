Tränen bei Käufern und ihren Kindern: Kranke Hundewelpen erworben

Doch schon früh zeigen sich deutliche Symptome. Durchfall, Erbrechen. Die Käufer gehen zum Tierarzt, der die Diagnose Parvovirose erstellt - oft lassen die neuen Besitzer die Hunde direkt dort. Sie werden eingeschläfert.

Kriminelle Struktur

Hinter dem illegalen Welpenhandel stehen kriminelle Strukturen, sagt eine Sprecherin der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten". In Osteuropa, zum Beispiel in Polen, der Tschechischen Republik oder Rumänien, gebe es sogenannte Vermehrungsstationen. Von Aufzucht könne man nicht sprechen. Muttertiere müssten so viele Welpen werfen, wie es eben geht. In Transporten kommen die Tiere dann nach Deutschland. Sogar im Raum Köln hat das Ordnungsamt in der jüngeren Vergangenheit Transporte gestoppt und Tiere beschlagnahmt.

Eine Sprecherin der Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" sagt, dass man Hunde nur bei Händlern kaufen solle, zu denen man ein Vertrauensverhältnis hat. Das heißt, man müsse den Händler öfters besuchen, sich das Muttertier zeigen lassen und ordnungsgemäße Dokumente bekommen.

Über dieses Thema berichten wir am 05. April 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit Köln, 19:30 Uhr.