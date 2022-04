Illegaler Welpenhandel in einem Kölner Vorort

Wir fahren in den Kölner Norden. Dort wollen wir einen Malteser-Welpen kaufen – helles wuscheliges Fell, dunkle Knopfaugen. 1.800 Euro soll das Tier kosten. Die Tierschützerin Jana Hoger hat den Welpen auf einer Internet-Plattform zwischen dutzenden anderen kleinen Hunden gefunden. Sie will zum Schein auf das Geschäft eingehen und den mutmaßlich illegalen Händler auffliegen lassen.

Unter schlimmsten Bedingungen gezüchtet"

"Der Kontakt läuft per Whatsapp “, berichtet Jana Hoger. "Die Verkäufer wollen den Welpen verkaufen, weil sie wegen der Arbeit angeblich keine Zeit mehr für das Tier haben. Illegale Händler nutzen oft solche Legenden“ , erklärt die Tierschützerin. "Mal haben die Kinder plötzliche eine Hundeallergie. Mal ist plötzlich kein Platz oder keine Zeit mehr für das Tier.“ Die Vorwände sollen dem Käufer suggerieren, dass er den Welpen aus einer netten Familie bekommt.

Oft stammen die Tiere von Hundeproduzenten aus Osteuropa. Sie werden unter schlimmsten Bedingungen gezüchtet und kommen dann ohne Impfungen und oft sehr krank nach Deutschland. Tierschützerin Jana Hoger

Hund ohne notwendige Impfungen aus Rumänien

Der Verkäufer des Malteser-Welpen hat uns eine Adresse in einem Gewerbegebiet gegeben. Als wir dort ankommen, ist vom Verkäufer weit und breit nichts zu sehen. Per Whatsapp bekommen wir eine Adresse in einem Kölner Vorort. Wir sollen uns beeilen. Das ist ein weiterer Hinweis auf einen illegalen Händler. Jana Hoger informiert die Polizei.

Die Tierschützerin Jana Hoger

An der neuen Adresse zeigt uns eine Frau tatsächlich einen Welpen. Schnell findet Jana Hoger heraus: Das Tier stammt aus Rumänien. Der Welpe ist nicht gegen Tollwut geimpft und auch nicht gegen Parvovirose, eine tödliche Krankheit. Anhand der Zähne stellt die Tierschützerin fest: Der Welpe ist nicht einmal 10 Wochen alt. Er hätte so nie nach Deutschland eingeführt werden dürfen und er darf so auch nicht verkauft werden. Die Polizei trifft an der Adresse der Händler ein. Die Beamten stellen den Hund sicher. Er soll ins Tierheim gebracht werden. Die Verkäuferin protestiert. Ihr Freund, der plötzlich auftaucht schimpft und droht. In der Wohnung gibt es Hinweise, dass dort regelmäßig mehrere Welpen gehalten werden. Jetzt war aber nur der Malteser dort.

Die Hölle für die Tiere

Trotz aller Proteste der Händler kommt der Welpe ins Tierheim. Dort steht er jetzt unter Quarantäne, denn niemand weiß, welche Krankheiten er mitbringt. Er wird gründlich untersucht und geimpft.

"Das ist ein Hund von vielen, die täglich in Deutschland per Internet angeboten werden. Es ist wichtig, dass diese Geschäfte nicht weitergehen. Denn für die Tiere sind Aufzucht, Transport und Krankheiten meist die Hölle“ , sagt Jana Hoger. "Viele sterben wenige Tage nachdem die Händler sie verkauft haben. Der Internethandel muss verboten werden.“

Der Händlerin droht jetzt eine Anzeige und ein Verfahren wegen des illegalen Geschäfts.