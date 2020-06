Illegale Autorennen auch in NRW ein Problem

"Harte Strafen haben kaum Wirkung"

Ob harte Strafen, tatsächlich etwas bringen: Nico Klassen ist da skeptisch. Früher war er selbst in der Raser-Szene aktiv, seit seinem Ausstieg engagiert sich der Hammer in Sachen Präventionsarbeit, will potentielle Täter von einer Straftat abhalten. " Das interessiert diese Leute gar nicht. Die haben einfach einen gewissen Sucht-Spiegel, den sie halten wollen oder immer wieder gekickt haben wollen."



Wer an illegalen Autorennen teilnehme, der blende die Strafe aus, sagt Nico Klassen. " Dir ist bewusst, was passieren kann, aber du hast das Bewusstsein dafür nicht, vielleicht kann man das so ausdrücken. "

Legale Autorennen als Präventionsmaßnahme?

Um illegalen Autorennen vorzubeugen, schlägt Nico Klassen daher vor, Strecken für legale Autorennen frei zu geben. " Hier können sie sich dann legal messen, legal fahren und gefährden keine Menschen ."

Die Kölner Polizei steht diesem Vorschlag jedoch kritisch gegenüber. " Solche Ersatz-Veranstaltungen gehen unserer Meinung nach einfach am Problem vorbei. Denn unser Klientel, das möchte nicht auf der Rennstrecke schnell fahren, sondern die suchen den Kick im öffentlichen Straßenverkehr, da wo sich viele Menschen aufhalten, dort schnell zu fahren, um sich zu profilieren ."