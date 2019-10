Stadt will Verursacher ermitteln

Die Stadt will jetzt noch konsequenter gegen die Müllsünder vorgehen. So werde intensiv nach ihnen gefahndet, eine Mitarbeiterin untersucht als Mülldetektivin abgestellten Müll nach Hinweisen, die zu den Tätern führen könnten. In den meisten Fällen lasse sich der Müll aber nicht so genau einem Verursacher zuordnen, dass man es vor Gericht bestrafen könne, sagte der Beigeordnete aus dem Umwelt-Dezernat der Stadt Neuss Matthias Welpmann dem WDR.