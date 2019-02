Der Personalabbau bei RWE wird zügig beginnen. Das kündigte RWE -Chef Rolf Martin Schmitz am Freitag (01.02.2019) bei der Betriebsversammlung in Hambach an. Konkrete Aussagen über den Abbau machte Schmitz aber nicht. Dennoch werde das Unternehmen weiterhin junge Mitarbeiter einstellen und Auszubildene übernehmen.

Laschet: 15 Milliarden Euro für Rheinisches Revier

Auch Armin Laschet besuchte die Versammlung.

An elf Standorten im Rheinischen Revier wurden am Freitag etwa 10.000 RWE -Beschäftigte über die Folgen des früheren Braunkohleausstiegs informiert. In den Tagebauen Inden, Garzweiler und Hambach fanden gleichzeitig Betriebsversammlungen statt.