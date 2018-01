Metaller planen Warnstreiks in 150 NRW-Firmen

Forderungen im Tarifkonflikt

Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Geld. Als Kernforderung mit Konfliktpotenzial gilt die auf maximal zwei Jahre befristete 28-Stunden-Woche für Arbeitnehmer, die

Kinder erziehen,

Angehörige pflegen oder

belastende Arbeitszeiten haben wie Schichtarbeiter.

Vom Arbeitgeber sollen sie für diese Zeit einen Entgeltzuschuss von bis zu 750 Euro erhalten.

Die Arbeitgeberseite hält dies für rechtswidrig, weil all jene Beschäftigten diskriminiert würden, die schon in Teilzeit sind. Der IG-Metall-Sprecher aus NRW sagte, " die IG Metall wird die Verhandlungen nicht beenden, ohne ein Ergebnis in den wichtigen Punkten erreicht zu haben ".

Verhandlungen in unterschiedlichen Bundesländern

Die Verhandlungsrunden finden in unterschiedlichen Bundesländern statt. Wird in einem Bundesland ein Tarifabschluss erzielt, wird dieser in der Regel von anderen Bundesländern übernommen. In Baden-Württemberg findet die vierte Verhandlungsrunde am Mittwoch (24.01.2018) statt. In NRW geht es eine Woche später weiter.