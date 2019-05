Herbert Spiller träumt vom Fliegen - und das mit 100 Jahren. Erst am 18. Mai hat er seinen Geburtstag gefeiert - ein Grund in diesem Jahr nochmal etwas ganz Besonderes zu wagen: Einen Tandemsprung mit dem Fallschirm aus rund 4000 Metern Höhe.

Sechs Minuten zwischen Himmel und Erde

Los ging es für ihn am Samstag (25. Mai 2019) im münsterländischen Stadtlohn. Bei der Firma Skydive will Spiller als ältester je da gewesener Springer rund sechs Minuten lang vom Himmel fallen.

Natürlich nicht alleine - denn der 100-jährige Herbert Spiller hat so viel Energie, dass er direkt ein Team von 13 Menschen mit seinem Wunsch, Fallschirm zu springen, angesteckt hat. Und so wirkt es fast wie ein Familienfest, als Spiller in das Flugzeug steigt. Mit dabei: Sein Enkel sowie Mitarbeiter und Bewohnern aus der Diakonie in Düsseldorf-Kaiserswerth, wo der ehemalige Friseurmeister zu Hause ist.