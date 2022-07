900 Hühner sterben wegen abgeschalteter Klimaanlage

Stand: 11.07.2022, 18:41 Uhr

In einem Hühnerstall in Hünxe hat ein Unbekannter die Lüftung ausgeschaltet und so rund 900 Tiere qualvoll sterben lassen, wie die Polizei am Montag mitteilte.