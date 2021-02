Das Training dazu geht recht schnell. Wenn das auch ein Modell für Deutschland werden soll, muss wissenschafllich aber alles abgesichert sein.

Kontrolltests an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Zwei Spürhunde haben jetzt einen Kontrolltest an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg hinter sich gebracht. Das Ziel im Institut für Sicherheitsforschung: Die Hunde sollen zunächst inaktives Virenmaterial mit ihren feinen Nasen zuverlässig entdecken und später vielleicht auch Corona-Positive im Alltag erkennen.

Daniel Jannett erklärt den Ablauf: " Wir haben sechs Suchbehälter, an denen der Hund differenzieren muss zwischen positiven und negativen Proben. Ich lasse ihn an der Leine die Behälter absuchen, und dann zeigt er mir den Behälter an, in dem eine positive Probe ist. "

Vorführtermin mit Spürhund Drago

Drinnen beim Vorführtermin geht alles ganz schnell. Spürhund Drago ist ein dreijähriger schwarzer Schäferhund. Seit Januar ist er von einer Braunschweiger Firma auf Geruchsproben mit Corona-Testmaterial trainiert, das nicht mehr ansteckend ist. Drei Mal stuppst er seine Nase ganz kurz an Metallrohre, ehe er am vierten mit der Schnauze quasi kleben bleibt. Treffer.

Hundeausbilder Daniel Jannet macht ein Klick-Geräusch, dann gibt es zur Belohnung für Drago den Lieblingsspielzeugball ins Maul. Alles unter der Beobachtung von Professor Peter Kaul, Direktor des Instituts für Sicherheitsforschung.

Geruchstraining und Konditionierung

Wichtig ist laut Peter Kaul vor allem, dass man wirklich Hunde hat, die sich sehr lange auf die Suche konzentrieren können und sich nicht ablenken lassen. Das ist sozusagen das Geruchstraining an sich und etwas, was im Vorfeld schon stattfindet.

Dabei geht es gar nicht mal so sehr um die Konditionierung auf einen speziellen Geruch, sondern den Hund dahin zu bringen, dass er neben Gehorsam auch diese Motivation und diesen Spieltrieb mitbringt, um eine solche Suche durchführen zu können.

Doppel-Blind-Studie in Rheinbach

In Rheinbach wird eine Doppel-Blind-Studie gemacht. Die garantiert, dass nirgendwo getrickst wird mit den Haut- oder Abstrichproben von Corona-positiven wie negativen Patienten der kooperierenden Uniklinik Mainz.

An der schnellen Lernfähigkeit der Hunde hat WDR -Wissenschaftsredakteurin Ruth Schulz auch keine Zweifel. Wohl aber an der Möglichkeit, bald massenhaft solche extrem verspielten Spürhunde in der Praxis der Corona-Abwehr einsetzen zu können:

" Wo es bereits funktioniert ist, wenn Hunde Sprengstoff aufspüren oder Datenträger, die einen speziellen Geruch haben. Aber die müssen dann auch nur für kurze Zeit einen Transporter untersuchen oder am Gepäckband stehen. Das funktioniert wohl recht gut. Aber im medizinischen Kontext habe ich noch von keinem guten Beispiel gehört. "

Peter Kaul glaubt an Fähigkeit der Spürhunde

Dass Hunde zuverlässig Virus-Infizierte - am Flughafen oder vor einer Großveranstaltung - erschnüffeln und anbellen, so weit ist das Rheinbacher Trackdog-Projekt noch lange nicht.

Dennoch glaubt Peter Kaul grundsätzlich an diese Fähigkeit der ausgebildeten Spürhunde – mehrere Hundert sind es in Deutschland. Sie könnten in wenigen Wochen, so wie Schäferhund Drago, auf Covid-Stoffwechsel-Gerüche trainiert werden.

Der Vorteil des Hundes sei seine Mobilität und seine Schnelligkeit, mit dem er eben sehr schnell zu einer Aussage kommt, so Kaul.

Auswertung der Tests

Jetzt werden die vielen Hunde-Tests ausgewertet. Dann kommt ein Feldversuch. Denn noch weiß keiner, ob die Spezial-Hunde allein eine Corona-Infektion erschnüffeln oder vielleicht doch jede beliebige Virus-Infektion.

Stand: 24.02.2021, 11:34