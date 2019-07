Bitterer Vorfall in Aachen: Nachdem die Polizei einen Hund aus einem überhitzten Auto befreit hatte, wurde das Tier überfahren. Jetzt laufen Ermittlungen wegen Fahrerflucht. Der Hund war nach Polizeiangaben vom Montag (22.07.2019) am Sonntag bei 28,5 Grad Außentemperatur in einem Auto eingesperrt.

Die Beamten griffen durch einen Fensterspalt und öffneten die Tür. Bevor einer der Polizisten den Hund packen konnte, sei das Tier auf die Straße gelaufen. Dort wurde es von einem Pkw getötet. Der Fahrer fuhr einfach weiter - und wird nun gesucht.