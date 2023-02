Hund in Kerpen-Blatzheim getötet - wer schoss auf Shorty?

William Najman ist immer noch fassungslos und tieftraurig. Der 58-Jährige steht im Kerpener Stadtteil Blatzheim vor einer Böschung. Es geht drei bis vier Meter hinunter auf ein Feld. An Najmam vorbei donnern schwere Lastwagen, die zu einer benachbarten Kiesgrube fahren.

Dort unten sei sein Shorty zusammengebrochen, sagt der Kerpener. Getroffen von drei großen Projektilen. Der Schütze habe etwa ein bis zweihundert Meter entfernt an einer Landstraße gestanden und sei mit einem schweren Auto gekommen, vermutlich einem Pickup - und danach verschwunden. Dabei wollten Hund und Herrchen am Abend des 3. Februar nur eine Runde Spazieren gehen. Nun ist Shorty tot und William Nayman hat Anzeige bei der Polizei des Rhein-Erft-Kreises erstattet.

Noch keine heiße Spur

Die Kreispolizeibehörde bestätigt den außergewöhnlichen Fall: "Polizisten haben den Tatort bereits aufgesucht. Umfangreiche Spurensuche durchgeführt. Die Auswertung ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Das Verfahren richtet sich derzeit gegen Unbekannt" , sagt Polizeioberkommissar Hauke Weigand nüchtern. Für Shortys Besitzer dagegen bricht eine Welt zusammen.

William Najman am Tatort

Seit etwa fünf Jahren lebte der Jack Russell Terrier bei ihm. Seitdem waren die beiden die besten Freunde. "Ich habe einen Bildschirmschoner mit seinem Bild bei mir auf der Arbeit. Und die letzte Stunde, gegen 21 Uhr, wenn ich Spätschicht habe und ich komme dann nach Hause und der Hund freut sich - da ist für mich die Welt noch in Ordnung."

Notoperation ohne Erfolg

Doch wer könnte so etwas tun, fragt William Najman kopfschüttelnd. Shorty war an diesem Abend ohne Leine auf ein Feld gelaufen. Der etwa 40 Zentimeter große Hund habe wahrscheinlich Mäuse gewittert, so sein Besitzer.

Für die Polizei sind viele Fragen noch offen: Wer ist der mysteriöse Schütze? Wie konnte er Shorty in der Dunkelheit sehen? Warum erkannte er nicht, dass es ein kleiner Hund war? Für William Najman bleiben nur einige Bilder und schmerzhafte Erinnerungen.

Nach den Schüssen habe er rasch eine Tierklinik in Köln aufgesucht. Dort sei Shorty notoperiert worden - leider ohne Erfolg. Der Kerpener hofft, dass die Ermittler klären können, wer vor seiner Haustür in Kerpen Blatzheim geschossen hat. Einen neuen Hund will der 58-Jährige nicht. Dafür ist die Trauer um Shorty zu groß

Über dieses Thema berichtet die Lokalzeit aus Köln am 15.02.2023 im WDR-Fernsehen.