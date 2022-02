Video starten, abbrechen mit Escape Sprechstunden für Menschen mit Angst vor Spritzen. Lokalzeit aus Köln. . 28:27 Min. . Verfügbar bis 18.02.2022. WDR. Von Friederike Müllender.

Impfzentrum in Hürth hilft Menschen mit Spritzen-Angst

Stand: 12.02.2022, 09:43 Uhr

Was, wenn man sich impfen lassen will, aber es aus Angst nicht schafft? Das Impfzentrum in Hürth bietet für Menschen mit Ängsten jetzt eine besondere Sprechstunde an.

Von Martin Henning