Das Landesamt für Natur, Umwelt und Naturschutz LANUV hat am Mittwoch (14.11.2018) zum zweiten Mal im Wolfsgebiet Schermbeck auf einer Bürgerversammlung über den Wolf informiert, diesmal in Hünxe. Wieder waren gut 300 Menschen erschienen, viele von ihnen Nutztierhalter. Etliche Bürger wollten sich aber auch über das Verhalten von Wölfen informieren.

Mehr Hilfe für Tierhalter

Künftig werden Tierhalter im Wolfsgebiet Schermbeck mehr Unterstützung bekommen. Das Material für spezielle Wolfsschutzzäune soll komplett ersetzt werden. Das Aufstellen der Zäune wird jedoch weiterhin nicht erstattet. Die Anschaffung von Herdenschutzhunden soll künftig aber voll ersetzt werden.

Es wird erwogen, die Liste der Nutztiere, deren Halter in den Genuss von Hilfen kommen, zu erweitern. Bislang bekommen beispielsweise Züchter von Alpakas keine Unterstützung. Auch eine Pufferzone rund um das Wolfgebiet Schermbeck, in der ebenfalls Präventionsmaßnahmen finanziert werden, wird erwogen.

Viele Bürger haben Angst

Der Wolf ist wieder heimisch in NRW. Seit Anfang Oktober ist der Kreis Wesel offiziell ein Wolfsgebiet

Die Vertreter des LANUV bemühten sich, die Ängste mancher Bürger vor dem Wolf zu zerstreuen. So sei in den fast zwei Jahrzehnten, in denen es wieder Wölfe in Deutschland gibt, kein einziger Angriff auf einen Menschen dokumentiert. Etliche Bürger äußerten, ein Wolf gehöre nicht in ein dicht besiedeltes Gebiet.

LANUV: Kein Problemwolf

Die in der Region um Schermbeck seit April ansässige Wölfin mit der Kennung GW954f sei kein Problemwolf, den man töten müsse, weil er sich ausschließlich von Nutztieren ernährt, so das LANUV. Der letzte bestätigte Nutztierriss fand am 19. September statt. Seitdem ernähre sich die Wölfin von Wildtieren.

Einige Bürger freuen sich über den Wolf

Die Bundesumweltministerkonferenz kläre derzeit, wann es sich bei einem Wolf um einen Problemwolf handelt, so LANUV-Vertreter. Derzeit gibt es keine gültige Definition. Etliche Bürger zeigten sich erfreut, dass der Wolf wieder in NRW ansässig ist.