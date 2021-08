Glückliche Hühner, glückliche Seniorinnen 

Rollatoren, Rollstühle und Gartenstühle stehen in Reih und Glied nebeneinander ähnlich wie bei einer Zuschauertribühne. Zu sehen gibt es hier fünf sportliche braune, weiße und schwarze Hühner, die in einem Gatter fröhlich hin und herlaufen. Plötzlich stimmt eine Seniorin ein Lied an: „Ich wollt ich wär ein Huhn, dann hätt ich nichts zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und Sonntags auch mal zwei.“

Hühner können ausgeliehen werden

Alle auf der Hühner-Tribühne stimmen gut gelaunt mit ein. Dabei zupfen sie Löwenzahnblätter und Salat zurecht, denn gleich ist Fütterungszeit. „Die essen aber am liebsten Körner“ , sagt die Seniorin Gisela und wirft Salat und ein paar Körnchen in das Gatter hinein. Tatsächlich drängeln die Hühner sich sofort an die Stelle, um auch bloß genug Körner abzubekommen.

„Das ist eine Abwechslung, da hatten sie eine gute Idee, dass wir die Leihhühner haben können“ , sagt die Seniorin Elisabeth, die eifrig Löwenzahn zupft und immer wieder ein paar Blätter über das Gatter wirft. Bei der Fütterung sind fast nur Frauen anwesend.

Erinnerungen werden wach

Die Leihhühner machen Freude

Die Hühner vom Anbieter „Chicken on Tour“ wandern in zwei Wochen in eine andere Einrichtung. Die Idee, Hühner in den Garten des Seniorenheimes zu lassen, hatte die Tochter einer Bewohnerin. Sie hat in der WDR Lokalzeit Aachen einen Fernsehbericht über Leihhühner gesehen und den Mitarbeitern des Seniorenheimes vorgeschlagen, Kontakt zu dem Anbieter herzustellen.

Über schöne Erinnerungen sprechen die Seniorinnen gerne. Über die mit Tieren wie Hühnern sogar mit großer Begeisterung: „Wir haben auch zu Hause Hühner gehabt und kleine Küken. Das war immer schön anzusehen.“ , erinnert sich die Seniorin Magdalena mit glänzenden Augen. Viele hier hatten früher Hühner, entweder als Kinder oder im eigenen Bauernhaus: „Meine Oma hatte welche und wenn wir da waren, haben wir immer frische Hühnereier bekommen“ , erzählt die Seniorin Ingrid und lächelt dabei fast so unbeschwert wie ein Kind.

Eier sammeln und beobachten

Aus einem Hühnerhaus holt eine Mitarbeiterin ein frisch gelegtes Ei hervor. Das tägliche Beobachten, Füttern und Streicheln ist für viele Bewohner mittlerweile zu einem Ritual geworden: „Jeden Morgen um 9 Uhr sehe ich nach, ob noch alle da sind“, sagt Ingrid mit großem Sonnenhut. Sie hofft, dass im nächsten Jahr nochmal gefiederter Besuch in den Garten des Seniorenheimes kommt. Eine Seniorin verabschiedet sich direkt am Gatter von den Hühnern. „ Ich bin traurig, wenn sie weg sind. Aber vielleicht bekommen wir ja demnächst was anders? Löwen zum Beispiel, das wär doch was“.

Stand: 10.08.2021, 10:54