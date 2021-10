Hubschrauber stellen Bahnsignale zwischen Leverkusen und Langenfeld auf

Der kleine Arbeiter in seiner orangen Warnweste wirkt nahezu winzig. Er steht an der Leverkusener Bahnhaltestelle Chempark und winkt mit einer ausholenden Bewegung gen Himmel. Neben ihm liegen mehrere, mehr als zwei Meter große Metallstangen mit allerlei Elektronik. Es sind neue Bahnsignale. Ein ohrenbetäubender Lärm ertönt und über den Baumwipfeln neben den Bahngleisen taucht ein Hubschrauber auf.

Helikopter helfen bei Bauarbeiten an Bahnstrecke

Die Bahn setzt den Helikopter noch bis Donnerstag entlang der Strecke zwischen Leverkusen und Langenfeld ein, um 90 neue Signale aufzustellen. Er stellt sie auf Betonfundamente, wo sie schließlich verschraubt werden.



Der Arbeiter befestigt mit geübten Handgriffen eine massige Schlaufe an einem der Bahnsignale, das auf der Erde liegt. Über ihm steht der Hubschrauber in der Luft. Ein Seil baumelt herab, an dem der Arbeiter die Schlaufe und das Signal befestigt. Dann gewinnt der Hubschrauber wieder an Höhe, das Signal schwebt mehrere Meter unter ihm.