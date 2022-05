Hubschrauber-Rettung aus dem Rhein

Rund 50 Einsatzkräfte der Bundespolizei, Wasserwacht und DLRG trafen sich am Donnerstagmorgen am Rheinufer. Seit der Hochwasserkatastrophe vor 20 Jahren trainieren sie zwei Mal im Jahr das Retten am Seil aus der Luft.

Lars Linden von der Wasserwacht Niederkassel koordiniert die Übung. Er hat erst vor ein paar Monaten im Ahrtal den Ernstfall miterlebt. Am Tag des Hochwassers hat er viele Menschen von den Dächern ihrer überfluteten Häuser gerettet. „Deswegen sind solche Übungen wie heute wichtig, es kann immer was passieren und dafür müssen wir fit in allen Abläufen sein!“

Rettung mitten auf dem Rhein

Drei Boote von Wasserwacht und DLRG schwimmen auf dem Rhein. Der Hubschrauber „Puma“ der Bundespolizei ist im Anflug. An der geöffneten Tür sitzen ein Mann für die Seilwinde und Luftretter Lars Linden. „Der erste Schwimmer ins Wasser!“ dröhnt es aus dem Funkgerät des Leverkusener DLRG -Bootes.

Kaum ist das „Übungs-Opfer“ mit Schwimmweste im Wasser, steht der Hubschrauber genau über ihm und Lars Linden seilt sich ab. „Wenn ich im Wasser bin, muss ich so schnell wie möglich mit dem Stahlseil zum Verunfallten schwimmen. Das ist manchmal weit weg und kann sehr anstrengend sein“ , beschreibt Linden die Rettung. Wenig später hat er den Schwimmer gesichert und schwebt mit ihm zurück in den Hubschrauber.

18 Luftretter stehen bereit

Jeder Flugretter muss einmal im Jahr mindestens drei Rettungen dieser Art machen. Lars Linden und seine neun Kolleg:innen haben die ersten in Leverkusen geschafft. Insgesamt gibt es 18 der so genannten „Air Rescue Specialists“ in NRW , die im Katastrophen-Fall wie bei der Flut im Ahrtal jederzeit einsatzbereit sind.

