Rettungseinsatz bei Remscheid: Hubschrauber bringt Jungen in Sicherheit

Das Kind war zuvor aus dem Remscheider Sana-Klinikum verschwunden. Die Klinik liegt mehrere Kilometer von der Autobahn entfernt im Remscheider Süden.

Wie am Dienstag bekannt wurde, sollte der Achtjährige am Montagmittag aus einer stationären Behandlung entlassen werden. Als die Mutter ihr Kind abholen wollte, sei der kleine Patient jedoch verschwunden, so die Klinikleitung. Die Suche im Krankenhaus blieb erfolglos, die Polizei wurde alarmiert.

Hubschrauber-Piloten stoppten Verkehr auf Autobahn