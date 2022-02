Neues Hospiz im Kreis Mettmann

Nach dreijähriger Planungs- und Bauzeit geht am 1. Febuar 2022 das neue Hospiz in Velbert in Betrieb. Das Gebäude liegt am Rande des Innenstadtzentrums und soll bis zu zehn Gäste aufnehmen können.

Ein hohes, gläsernes Entreé, breite und helle Gänge und wohnliche Einzelzimmer mit Balkon oder Terrasse. Das Ambiente im neuen Velberter Hospiz erinnert mehr an ein Hotel, als an eine Krankenstation. Dabei ist genau das das Ziel des Vereins und der Architekten gewesen. Die Gäste sollen sich komfortabel fühlen, gleichzeitig muss aber genug Platz für Rollstühle und Krankenbetten bei. Der Spagat ist gelungen, findet Hospiz-Geschäftsführer Wolfgang Tamm.

Team aus 29 Festangestellten

Die Sterbebegleitung übernehmen, wie bisher, ehrenamtliche Mitarbeiter des Hospizvereins Niederberg. Für die Gespräche mit Angehörigen und den Sterbenden selbst sind sie besonders geschult. Der Verein aber 29 Mitarbeiter für den Betrieb des Hospizes fest angestellt. Sie kümmern sich vor allem die Pflege und die Versorgung der Gäste. Selbst die Reinigung der Zimmer wird von eigenem Personal übernommen, weil man den Palliativpatienten feste Bezugspersonen bieten möchte.