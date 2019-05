Krefeld: Ermittlungen gegen Sektenarzt Hopp eingestellt

Der in Krefeld lebende Sektenarzt Hartmut Hopp bleibt ein freier Mann. Die Staatsanwaltschaft hat heute (07.05.2019) mitgeteilt, dass die Ermittlungen gegen das aus Chile geflohene führende Mitglied der berüchtigten Sekte Colonia Dignidad mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden.

Ermittlungen dauerten acht Jahre

Seit August 2011 hatte die Krefelder Justiz gegen den heute 74-Jährigen ermittelt. Damals waren mehrere Strafanzeigen von Opfern der Kolonie, deren Anwälten und eines Journalisten eingegangen. Darin wurden Hopp Beihilfe zu sexuellem Kindesmissbrauch und Körperverletzung vorgeworfen.

Außerdem soll er Mitte der 1970er Jahre während der Militärjunta in Chile an der Ermordung chilenischer Regimegegner beteiligt gewesen sein. Hartmut Hopp wurde bereits 2011 in Chile zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er setzte sich nach Deutschland ab und lebt seither in Krefeld.