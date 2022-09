GPS-Tracker gegen Holzklau

Ein Waldstück, irgendwo bei Ruppichterroth im Rhein-Sieg-Kreis. Brennholz-Händler Marc Schmiedel lagert die wertvolle Ware in großen Stapeln. Seine Kunden für die Baumstämme: die Industrie und Privatleute. Aber offenbar bedienen sich auch immer mehr Diebesbanden an seinem Holz: "Das gab es auch vor der Energiekrise schon, aber zuletzt haben sich die Fälle gehäuft" , erzählt Marc Schmiedel. Der Schaden geht in die Tausende. Was also tun, um den Diebstahl, der meist unerkannt in der Nacht oder am frühen Morgen passiert, zu verhindern?

GPS-Tracker im Holz

Mit so einem GPS-Tracker werden die Baumstämme versehen.

Eine Möglichkeit: so genannte GPS-Tracker. Die Firma von Sidney Skuplik aus Windeck ist seit Jahren darauf spezialisiert. Die kleinen Geräte, so groß wie ein Portemonnaie, werden im Holz versteckt. "Sobald das Holz bewegt wird, bekommt der Besitzer einen Alarm aufs Handy" , erklärt der Geschäftsführer. Sollte das Holz unrechtmäßig per Lkw transportiert werden, können die Eigentümer auf einer Karte genau sehen, wo sich das Holzstück gerade befindet. Tracking, in Echtzeit. Einzige Einschränkung: Werden andere Holzstämme bewegt, könnte der Diebstahl dennoch unbemerkt bleiben.

Sim-Karte gibt Standort weiter

Etwa hundert Euro kostet das Gerät, dazu kommt eine monatliche Gebühr für die verbaute Simkarte, die im Falle eines Diebstahls ständig Informationen an den Eigentümer sendet. Der Windecker Hersteller beobachtet, dass immer mehr Kunden einen Tracker für ihre Holz-Polter nutzen. In erster Linie wurden sie für Autos entwickelt, um im Falle eines Diebstahls die Spur zu verfolgen.

Auch Forstämter rüsten auf

Genaue Zahlen, wie viel Holz in den letzten Wochen und Monaten gestohlen wurde, gibt es auf Nachfrage bei der Polizei nicht. Ein Fall aus Meckenheim ist aktenkundig. Der Besitzer konnte via Tracker nachverfolgen, wo sein Holz landete – und zwar in Tschechien. Die Ermittlungen dauern an.

Christian Langfeldt vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft vermutet, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. "Der Diebstahl wird oft erst sehr spät bemerkt" . Für den Staatswald werden nach seinen Angaben bereits punktuell GPS-Tracker eingesetzt, es sollen aber noch mehr gekauft werden. "Die Energiekrise wird das Thema Holzdiebstahl verstärken" , ist er sich sicher.

Marc Schmiedels Holz ist jetzt geschützt. Ein erster Test des Trackers zeigt: Bei Bewegung – Alarm. "Ich bin mir sicher, dass das eine gute Lösung ist, um dem Problem zu begegnen" , sagt er. Aber alle Waldbesitzer müssten auch öffentlich darauf hinweisen, dass sie auf GPS-Tracker setzen. Nur das könne Holzdiebe nachhaltig beeindrucken – und sie von einem Diebstahl abhalten.

Über dieses Thema berichten wir am 01. September 2022 im WDR-Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19.30 Uhr. Die Lokalzeit Rheinland berichtete am 23. August 2022 auf WDR 2.