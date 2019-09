"Windloch" im Bergischen offiziell "Riesenhöhle"

Die erst kürzlich entdeckte "Windloch"-Höhle im oberbergischen Engelskirchen ist jetzt offiziell eine "Riesenhöhle". Das hat der Arbeitskreis Kluterthöhle ( AKKH ) am Mittwoch (11.09.2019) bekanntgegeben. Von einer Riesenhöhle spricht die Höhlenforschung, wenn Höhlengänge von insgesamt mehr als 5 Kilometern Länge vorhanden sind.

Platz 15 der größten deutschen Höhlen

Nach der Atta-Höhle im Sauerland und der Kluterthöhle in Ennepetal gilt das Windloch nun als drittgrößte Höhle in NRW - und eine Steigerung ist möglich, denn noch längst nicht alle Gänge sind erkundet. Deutschlandweit rangiert die Höhle im Bergischen auf Platz 15 der größten Höhlen, so die Vertreter des Arbeitskreises.

Im März erstmals betreten

Im März hatten die Höhlenforscher erstmals die mindestens 35 Millionen Jahre alte Tropfsteinhöhle im Ründerother Mühlenberg in Engelskirchen betreten. Sie fanden Kristalle, Fossilien und seltene Gipsformationen - und das in teils hallenartigen Gängen. "Das ist wirklich ein Jahrhundertfund, da gibt es noch viel zu erforschen", sagte Stefan Henscheid vom Geologischen Dienst Nordrhein-Westfalen am Mittwoch (11.09.2019) in Engelskirchen. Die Höhle sei auch im europäischen Vergleich außergewöhnlich.

Keine Besucher erlaubt

Besucher werden die Höhle allerdings nicht sehen können. Der Eingang ist verschlossen und videoüberwacht, damit keine Neugierigen eindringen. Die nahe gelegene Aggertalhöhle dagegen ist für alle geöffnet. Die Gemeinde Engelskirchen überlegt, dort ein neues Besucherzentrum zu bauen, in dem Interessierte sich auch über die neue Höhle informieren könnten. Denkbar sei etwa, das "Windloch" durch einen virtuellen Rundgang erlebbar zu machen.