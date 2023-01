Der Veybach fließt an diesem Januarmorgen ganz langsam vor sich hin, etwa 40 Zentimeter beträgt der Wasserstand. Kaum vorstellbar, dass er im Juli 2021 auf knapp vier Meter angestiegen war und die Gemeinden Wißkirchen und Eudenheim im Kreis Euskirchen überschwemmte. Schon lange gab es beim zuständigen Erftverband Pläne, die Orte vor Hochwasser zu schützen. „ Mit der Flutkatastrophe wurde die Relevanz noch mal deutlicher “, erklärt Christian Gattke vom Erftverband.

Veybach bekommt einen Nebenarm

Eine mobile Schleuse schützt Wißkirchen zusätzlich vor Hochwasser.

Die Lösung: Der Veybach bekommt einen Nebenarm. Vor Wißkirchen wird der Bach geteilt. Zum einen fließt der Bach durch den Ort, ist durch eine mobile Schleuse zusätzlich geschützt. Zum anderen führt der Nebenarm am Ort vorbei. Dabei hat er viel Platz, um sich im Falle großer Wassermengen entsprechend ausbreiten zu können. „ Jetzt kann die dreifache Menge Wasser abfließen, ohne dass Schäden entstehen “, sagt Christian Gattke.

Grundstücke bereits im Eigentum