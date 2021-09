Hochwasser in Düsseldorf: Stadt stellt sich Kritik

„ Ich kann die Enttäuschung vieler verstehen, dass nicht überall so gewarnt wurde, wie es aufgrund von verfügbaren Informationen hätte getan werden können, ja müssen “, räumte Düsseldorfs Ordnungsdezernent Christian Zaum ( CDU ) in der Sondersitzung am Donnerstag ein.

Vor allem wegen fehlender Warnungen für die Stadtteile Gerresheim und Vennhausen in der Nacht von 14. auf den 15. Juli gab es von Betroffenen viel Kritik an der Verwaltung.

Interne Protokolle, die dem WDR vorliegen, belegen, dass sich der Krisenstab kurz nach Mitternacht auf den nächsten Morgen vertagt hatte. In den nächsten Stunden wurden dann Teile Gerresheims und Vennhausens von einer zweiten Hochwasserwelle der Düssel überflutet. Zaum als damaliger Krisenstabsleiter erklärte am Donnerstag, dass eine interne Arbeitsgruppe nun Versäumnisse aufarbeiten soll, etwa bei den Meldeketten.

Stadt will sich besser rüsten

Die Politik hatte im Vorfeld Aufklärung und Lösungen gefordert, um für künftige Extremwetterereignisse besser gerüstet zu sein. Die Stadt kündigte am Donnerstag erneut Verbesserungen in mehreren Bereichen an.

So sollen die Flusspegel digitalisiert werden und online abrufbar sein, über das System „Cell Broadcast“ sollen die Menschen künftig gezielt per SMS informiert werden können. In dieser Woche hatte die Verwaltung bereits Starkregengefahrenkarten im Internet veröffentlicht, auf denen jeder Bürger das Überflutungsrisiko seines Wohngebiets ablesen kann.

Renaturierung braucht Zeit

Viele Nachfragen gab es auch zur möglichen Renaturierung von Flussläufen, um mehr Ausweichflächen für Wassermassen zu schaffen. Viele Maßnahmen seien bereits in der Genehmigung, hieß es von Seiten der Stadt. Doch wegen langwieriger Planungsprozesse und fehlendem Fachpersonal sei unklar, ob alle Maßnahmen wie geplant bis 2027 abgeschlossen werden können.

„ Am Geld scheitern diese Umbauten nicht “, betonte Stadtkämmerin Dorothée Schneider, „ aber in der Umsetzung sind wir auch von anderen abhängig. “

Stadt muss sich rechtfertigen

Die Stadt musste sich gerade für ausgebliebene Warnungen immer wieder rechtfertigen. „ Durch die Vielzahl der Ereignisse war am späten Abend eine ganz konkrete Einordnung und Warnung für bestimmte Gebiete nicht möglich “, erklärte Feuerwehrchef David von der Lieth.

Markus Lezaun von der Hochwasser-Anwohnerinitiative Gerresheim zollte der Stadt nach der Sondersitzung einerseits Respekt, sich offen den Fragen gestellt und Fehler eingeräumt zu haben. Andererseits geht er davon aus, dass die genaue Fehleranalyse vielleicht noch Monate dauern werde. Wie viel Bestand die Absichtserklärungen der Verwaltung haben, wird sich in der Praxis erst erweisen müssen.