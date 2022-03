Mehr Schutz vor Hochwasser an der Erft

Das Hochwasser vom vergangenen Juli hatte viele Menschen in den Orten südwestlich von Köln hart getroffen. Denn niemand war in der Lage, die Hochwasserwelle, die sich nach den starken Regenfällen am Nachmittag des 14. Juli 2021 in Bächen und Flüssen aufbaute, zu bremsen. Es fehlten die dafür notwendigen Hochwasser-Rückhalteräume in der Region.

Rhein-Erft-Kreis: Speicher für 16 Milliarden Liter Wasser

Ingenieure des Erftverbandes haben nach der Flut in digitalen Geländemodellen nach Flächen gesucht, auf denen im Notfall Wasser gestaut werden kann. In Frage kamen nur Flächen, auf denen keine Wohnhäuser oder andere Gebäude stehen. Außerdem sollten natürliche Überflutungsflächen an den Läufen von Flüssen und Bächen erhalten bleiben.

Insgesamt 50 mögliche Standorte für Wasser-Rückhaltebecken hat der Erftverband gefunden. Dort könnten bei Hochwasser bis zu 16 Milliarden Liter Wasser gespeichert werden. Zum Vergleich: der bisher größte Wasserrückhalte-Raum an der Erft, das Retentionsbecken Horchheim, fasst knapp 1,4 Milliarden Liter.