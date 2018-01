Das steigende Hochwasser des Rheins sorgt nicht nur in großen Städten für Ausnahmezustand. So war die Brücke zur Halbinsel Grietherort am Niederrhein in Rees am Samstagmorgen (06.01.2018) nicht mehr zu erreichen. Steigt dort, laut Feuerwehr der Pegel über 7 Meter, ist das kleine Örtchen mit seinen knapp 30 Einwohnern abgeschnitten.

" Das ist für die Einwohner dort aber bei Hochwasser völlig normal ", so ein Feuerwehrsprecher gegenüber dem WDR . In Notfällen müssen die Einsatzkräfte die Bewohner mit ihrem Mehrzweckboot abholen. " Die Kollegen sind dann rund um die Uhr für die Menschen dort einsatzbereit ."