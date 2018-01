Die Pegelstände des Rheins steigen in NRW weiter an. In Düsseldorf erreichte der Pegel am Donnerstagnachmittag (25.01.2018) 7,33 Meter - Tendenz steigend. Damit gelten in der Landeshauptstadt erste Einschränkungen für die Binnenschiffe, die dann nur noch in der Flussmitte fahren dürfen.

Höhepunkt in Köln am Samstag

In Köln lag der Pegelstand am Donnerstagnachmittag bei 7,83 Meter. Bei Köln wird der Höhepunkt des Hochwassers am Samstag erwartet.