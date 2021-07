Hochwasser im Bergischen

Wuppertaler Landgericht überflutet

Das Wuppertaler Landgericht ist wegen des Unwetters gesperrt worden. Zwei Untergeschosse und das Parkhaus stehen unter Wasser. Ein Specher sagte, dass die Serverräume jetzt nochmal stärker gesichert werden. Das Landgericht sei telefonisch und auch per Mail voraussichtlich bis morgen nicht zu erreichen.

Pegel Bevertalsperre steigt weiter

Der Pegel der Bevertalsperre steigt weiter. Das Wasser wird dort gerade unkontrolliert abgelassen. Ein unter der Talsperre gelegener Teich ist ein riesiger See geworden. Wenn dort ein Damm brechen sollte, würde es eine riesige Flut durch Hückeswagen geben. Deshab sind 100 Häuser evakuiert worden. 1000 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen.

Ärztehaus in Engelskirchen eingebrochen

In Engelskirchen an der Leppestraße sind die Mauern eines neuen Ärztehauses unter der Hochwasserflut eingebrochen. Die Leppe hatte sich gestaut und eine alte Fußgängerbrücke drückte die Wassermassen gegen den Neubau. Als die Fassade riss, brachte sich das Praxisteam noch in Sicherheit, bevor die Außenwände zusammenbrachen.

Mann stürzte in Kellerschacht

In Solingen starb ein älterer Mann, der in seinem Keller nach dem Rechten schauen wollte. Dabei stürzte er in einen Kellerschacht.

Frau erlitt Stromschlag

In Wuppertal bekam eine Frau einen Stromschlag - ebenfalls, weil sie in ihren überschwemmten Keller gegangen war.

Stadtteile in Solingen evakuiert

In Solingen wurden mehrere Stadtteile evakuiert. Im Moment kann die Feuerwehr nicht absehen, ob die Lage sich noch verschlimmert.

Wupper randvoll

In Wuppertal ist die Wupper randvoll - im Bereich Oberbarmen sogar bereits über die Ufer getreten. In großen Bereichen Wuppertals ist momentan der Strom ausgefallen, oder wurde vorsorglich abgeschaltet

Velbert-Langenberg komplett überflutet

In Velbert-Langenberg hat der Starkregen am frühen Abend den Deilbach über die Ufer treten lassen. In der verwinkelten Altstadt schoss das Wasser in Keller und durch mehrere Fachwerkhäuser hindurch. Einige Häuser und Wohnungen sind unbewohnbar. Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen.

