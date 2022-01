Naturkatastrophenbericht: Risiko für Deutschland steigt

Sowohl Politik als auch Privatleute müssten sich auf die veränderte Situation einstellen, so der dringende Rat: " Das geht vom Verbot, zerstörte Gebäude in Risikozonen wieder aufzubauen, bis zur Renaturierung von Flüssen."

Meteorologe: Katastrophenschutz muss sich neu aufstellen

Karsten Schwanke

Für Karsten Schwanke, Meteorologe beim WDR, sind die neuen Erkenntnisse ein weiterer Grund, den Katastrophenschutz in Deutschland völlig zu überdenken. Dass Menschen von den Fluten völlig überrascht werden wie zuletzt beim Juli-Hochwasser, dürfe sich nicht wiederholen. " Wir müssen vor allem diskutieren, wie wir die Menschen in den letzten 30 bis 60 Minuten vor dem Eintreffen einer Flutwelle können ", forderte Schwanke am Montagabend im WDR-Fernsehen.

2021 war das fünftwärmste Jahr der Geschichte

Dass der Klimawandel auch in Europa im vollen Gange ist, zeigt auch die aktuelle Bilanz des EU-Forschungsprojekts Copernicus, die am Montag veröffentlicht wurde. Das Jahr 2021 in Europa war demnach das fünftwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Die verheerenden Waldbrände in der Türkei, in Griechenland und in Süditalien seien eine unmittelbare Folge des Klimawandels.