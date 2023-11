Streiks an Hochschulen: Beschäftigte fordern mehr Gehalt

Unter dem Motto " Schluss mit der prekären Wissenschaft! " fordert ver.di zusammen mit Studierendenvertretungen und Hochschulorganisationen höhere Gehälter für Beschäftigte an Hochschulen. Im Rahmen des "Hochschulaktionstages" gehen sie heute auf die Straßen. In einer zweiten Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder war man Anfang November zu keiner Einigung gekommen.

Bessere Löhne und neue Vertragsbedingungen gefordert

Für alle Beschäftigten an Hochschulen fordert ver.di 10,5 Prozent mehr Gehalt. Das sei besonders für die unteren und mittleren Entgeltgruppen dringend nötig. Für Studentische Hilfskräfte sind einheitliche Tarifverträge in allen Bundesländern das Ziel. Momentan können Universitäten den Stundenlohn ihrer Hilfskräfte individuell bestimmen. Es gibt Abstufungen, abhängig davon, ob die Hilfskräfte einen Bachelor oder Master haben. Studierende ohne Abschluss verdienen in NRW fast ausschließlich den Mindestlohn.

Tarif-Vorreiter Berlin

Eine Ausnahme bildet Berlin. Dort profitieren Studentische Hilfskräfte bereits jetzt von Tarifverträgen. Ihre Einführung verhandelten die Berliner Hilfskräfte nach Protesten in den 1980er-Jahren. Sie haben seitdem längere Vertragslaufzeiten und mehr Urlaubstage als die Hilfskräfte in anderen Bundesländern.

Bundesweit Streik