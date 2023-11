Streiks an Hochschulen: Beschäftigte fordern mehr Gehalt

Unter dem Motto " Schluss mit der prekären Wissenschaft! " fordert ver.di zusammen mit Studierendenvertretungen und Hochschulorganisationen höhere Gehälter für Beschäftigte an Hochschulen. Im Rahmen des "Hochschulaktionstages" gehen sie am Montag auf die Straßen. In einer zweiten Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder war man Anfang November zu keiner Einigung gekommen.

Bessere Löhne und neue Vertragsbedingungen gefordert