Aachen: Zusammenarbeit mit russischen Wissenschaftlern ausgesetzt

Das bedeutet, dass allein an der RWTH Aachen ab sofort 13 gemeinsame Projekte mit russischen Partnern ruhen. Am Forschungszentrum Jülich sind es sogar bedeutend mehr: Dort haben Forscher in 34 gemeinsamen Forschungsvorhaben mit russischen Kollegen zusammengearbeitet – zum Beispiel im Bereich der Energie- oder der Klimaforschung.

Partnerschaften mit Universitäten in Russland ruhen

Die Fachhochschule Aachen hat viele Jahre lang zahlreiche enge Partnerschaften mit russischen Hochschulen gepflegt – zum Beispiel mit der Universität in Nischni Nowgorod, einer Universität in St.-Petersburg oder der Polytechnischen Universität in Tomsk. Auch diese Partnerschaften ruhen jetzt. Alle diese Maßnahmen ergeben sich aus den Sanktionen gegen Russland.

Keine Wissenschaftler aus Russland mehr