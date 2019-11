Die Stadt lässt von Freitag (15.11.2019) an die Hochbeete am Bahnhof Leverkusen-Mitte roden, weil es in der Umgebung zu viele Ratten gibt. Grund für das Rattenaufkommen am Bahnhof ist laut Stadt, dass Passanten ihren Müll oft auf die Hochbeete werfen und nicht in die vorhandenen Müllbehälter. Der Einsatz von Giftködern habe das Problem bislang nicht ausreichend gelöst. Deshalb entschied sich die Stadt, die Hochbeete samt zweier Bäume zu roden.

Notwendig sei die Rodungsmaßnahme auch, weil am Bahnhof ein zusätzliches Gleis der neuen RRX -Strecke zwischen Köln und dem Ruhrgebiet gebaut werde, heißt es von der Stadt Leverkusen. Sie wird künftig ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro für das Wegwerfen von Müll auf Straßen und Wege vor dem Bahnhof verhängen.