Große Hilfsbereitschaft: Ukrainische Flüchtlinge erreichen Düsseldorf und Umgebung

Stand: 07.03.2022, 13:41 Uhr

Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen in der Region an: Krebskranke Kinder haben Kliniken in Düsseldorf und Krefeld erreicht, Waisenkinder kommen in Hilden unter. In Nettetal packen die Mitarbeiter einer Hilfsorganistion neue Hilfslieferungen.