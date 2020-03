Corona-Krise: Nachbarschaftshilfe in der Region

Das Coronavirus stellt auch die Menschen in der Region vor Herausforderungen. Da eine Erkrankung vor allem für Menschen ab 65 Jahren und für Vorerkrankte fatale Folgen haben kann, zeigen sich viele in der Region solidarisch und wollen helfen.

"Corona Hilfe Aachen" zählt 1.900 Mitglieder

Auf Facebook ist beispielsweise die "Corona Hilfe Aachen" ins Leben gerufen worden. Dort bieten vorwiegend junge, gesunde Menschen an, für Ältere einkaufen zu gehen. Die Plattform für nachbarschaftliche Hilfe hat mehr als 1.900 Mitglieder (Stand 20.03.2020).

Diesem Vorbild folgt auch der "Öcher Einkaufsdienst" , der täglich mehr Mitglieder zählt. Auch der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) der RWTH Aachen und die Jugendkirche bieten Hilfe an.

Unter dem Motto " Aachen hilft! " können Studierende über ein Online-Portal ihre Hilfe innerhalb der Nachbarschaft anbieten, zum Beispiel bei Einkäufen, Botengängen oder Kinderbetreuung. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich auch telefonisch beim AStA über das Hilfsangebot informieren.

Einkaufsdienst in Jülich

Die Stadt Jülich richtet von Montag (23.3.2020) an einen Einkaufsservice für alleinstehende Menschen ein. Gemeinsam mit dem Bürgerbus, dem Roten Kreuz und der Jülicher Tafel werden Einkäufe in haushaltsüblichen Mengen zu den Menschen in allen Jülicher Stadtteilen gebracht, die das Haus nicht verlassen können. Es werden auch Medikamente in der Apotheke abgeholt. Der Service ist kostenlos.

Empfehlungen des RKI beachten

Wer selbst Einkaufsdienste anbietet, sollte immer auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) achten: Direkten Kontakt zu den Personen, für die man einkauft, meiden. Es wird empfohlen, die Einkäufe vor die Tür zu stellen. Beim Einkaufen selbst sollte man zu anderen Personen einen Abstand von mindestens 1,50 Meter halten und anschließend gründlich die Hände waschen.

Übersicht der Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung