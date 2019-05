Neue Hoffnung für die Angestellten des Autozulieferers Wielpütz: Das insolvente Unternehmen könnte noch in diesem Jahr an einen Investor verkauft werden. Dies teilte der Insolvenzverwalter am Mittwoch (08.05.2019) mit. Er verhandele derzeit mit mögliche Käufern.

850 Beschäftigte

Hunderte Arbeitsplätze könnten so gerettet werden. Derzeit arbeiten in den beiden Werken in Hilden und Haan rund 850 Mitarbeiter.