Doppelt Glasfaser in Hilchenbach

Was wie ein Schildbürgerstreich klingt, sorgt bei Anwohnern wie Helmut Knebel für Kopfschütteln. Bereits vor drei Wochen war vor seiner Haustür ein Glasfaserkabel verlegt worden. Doch jetzt, kurz nachdem die Straße wieder zugeschüttet wurde, geht es schon wieder los.

Anderer Anbieter

Bauarbeiter öffnen den Boden und verlegen erneut ein Glasfaserkabel. "Von dem alten wissen sie nichts. Ich habe sie gefragt" , so Helmut Knebel. Des Rätsels Lösung: Die Arbeiter kommen von einem anderen Anbieter.

Denn zuerst war es die Telekom-Tochter "Glasfaser Plus", die das Kabel verlegte. Jetzt ist es die Firma "Westconnect", die zu Eon gehört. " Das bedeutet wieder Baulärm und wir kommen wegen der Bauarbeiten kaum an unsere Häuser ran ", so Helmut Knebel.

Keine Koordination möglich

Doch warum kocht jeder Glasfaseranbieter sein eigenes Süppchen? Warum koordiniert die Stadt Hilchenbach die Arbeiten nicht? " Keine Chance ", antwortet Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis auf Anfrage des WDR.

"Schuld" sei das Telekommunikationsgesetz. Das erlaube jedem Glasfaseranbieter, sein eigenes Kabel zu verlegen, auch wenn bereits ein anderes vorhanden ist. " Natürlich kann ich den Unmut der Bürger verstehen ", so Kaioglidis, " aber ich kann nur in regelmäßigen Gesprächen an die Anbieterfirmen appellieren, sich abzusprechen und Doppelversorgungen zu vermeiden ".

Manche sind froh