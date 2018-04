Zwangsferien für 220 Solinger Schüler

In Solingen dürfen 220 Kinder seit Mittwoch (25.04.2018) für zwei Wochen nicht die Grundschule Bogenstraße besuchen. Eine Schülerin hatte sich bei ihrer jüngeren Schwester mit Hepatitis A angesteckt. Die Kleine war in ihrer Kindertagesstätte erkrankt und hatte das Virus dann an ihre Schwester übertragen.

Während einer Projektwoche hatten viele Schüler der Grundschule Bogenstraße - auch klassenübergreifend - miteinander Kontakt. Unter anderem auch das erkrankte Mädchen. Es könnten sich also weitere Kinder infiziert haben. Die Schließung der Schule ist deswegen eine Schutzmaßnahme. Weitere Krankheitsfälle sind bislang aber nicht bekannt.