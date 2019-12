Hennef: Rentnerin von Zug erfasst

Bei einem Unfall an einem Bahnübergang in Hennef ist am ersten Weihnachtstag (25.12.2019) eine 78 Jahre alte Frau gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Lokführer eines heranfahrenden Zuges vergeblich versucht, mit einer Notbremsung anzuhalten. Auf Warnsignale reagierte die Frau nicht.

Opfer litt an Demenz

Mit einem Rettungshubschrauber war ein Notarzt eingeflogen worden. Es gelang ihm aber nicht, die Frau wiederzubeleben. Sie starb an der Unfallstelle. Laut Feuerwehr litt die Frau aus einer nahe gelegenen Senioreneinrichtung an einer Demenz. Die könnte Ursache dafür sein, dass sie die Gefahr am Bahnübergang nicht erkannt hatte. Neben dem Lokführer waren 31 Passagiere im Zug. Sie blieben unverletzt.

Stand: 25.12.2019, 15:06