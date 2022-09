Erfinder aus Hennef entdecken neue Energiequelle

Ihre neue Forschungshalle steht noch voll mit Kartons und Gerätschaften, doch mitten im Umzugschaos beugen Anton Ledwon und Waldemar Lewtschenko sich schon wieder über ihre neue Erfindung: Kleine schwarze Kunststoff-Module, die sie mit Drähten an ihr Spannungsmessgerät anschließen. Das Messgerät schlägt sofort aus. Als sie das Modul durch Hauchen erwärmen, steigt die Voltzahl weiter an.

Gerade erst haben sie das Patent für ihre Entdeckung angemeldet, die Anton Ledwon immer noch fasziniert: „Wir brauchen kein Licht, wir brauchen keinen Wind. Wir brauchen kein Ladegerät. Allein die Umgebungstemperatur reicht aus, diesen Speicher zu füllen und als elektrische Energie zu wieder auszugeben. Das ist fantastisch!“

Niedertemperatur als neue Energiequelle

Messung der vom Niedertemperatur-Wandler gespeicherten Energie

Schon ab 9,5 Grad Raumtemperatur können die „Niedertemperatur-Wandler“ Strom erzeugen. Je wärmer es ist, desto mehr. Ein Material, das bei so niedrigen Temperaturen Strom erzeugen und sogar speichern kann, hat bisher noch niemand gefunden. Das ist laut Ledwon „ein Quantensprung zu den bisher bekannten Möglichkeiten.“

Super-sauberer Diesel erfunden

Gestartet haben Anton Ledwon und Waldemar Lewtschenko vor einigen Jahren in einem Hobbykeller. Damals haben sie ein Verfahren für einen besonders sauberen und verbrauchsarmen Diesel entwickelt. Der wird inzwischen in größeren Mengen produziert und soll noch dieses Jahr an den ersten Tankstellen in Rheinland-Pfalz verkauft werden. Das „Heionit“, mit dem sie jetzt den Wärmewandler hergestellt haben, ist eigentlich ein Abfallprodukt aus diesem Bio-Diesel.

Solarzelle, die gleichzeitig speichern kann

Für noch eine Erfindung haben sie gerade ein Patent angemeldet: Eine Solarzelle aus Recycling-Kunststoff, die nicht nur Strom erzeugen, sondern ihn gleichzeitig auch speichern kann. Ohne dass ein Akku oder seltene Erden benötig werden.

Zu jedem Problem gibt es eine Lösung

Das Genie in diesem Team sei Waldemar, sagen die anderen. Der ist eigentlich gelernter Juwelier und Kunstmaler. Aber er brennt für die Naturwissenschaften und experimentiert in jeder freien Minute. Lewtschenko selbst ist bescheiden und meint pragmatisch, es sei doch alles schon da auf der Welt. Man müsse es nur entdecken:

„Immer, wenn es auf der Welt ein Problem gibt, gibt es auch eine Lösung. Man muss sie einfach nur finden und nutzen.“

