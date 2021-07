„Bitte alle, die in den kleinen Orten helfen möchten, einmal auf die rechte Seite!“ Um kurz nach sieben setzen sich die ersten Helfer in Bewegung. Viele haben Schaufel oder Besen über der Schulter, wirken noch etwas verschlafen aber fest entschlossen zu helfen. Organisator Marc Ulrich teilt die ersten in Gruppen auf. „Wir haben 15 Busse. Die großen Reisebusse fahren in die großen Orte wie Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die kleinen Busse kämpfen sich bis in die kleinen Orte vor.“ Seit Sonntag wurden so schon mehr als 1.000 Helfer in die Katastrophengebiete gebracht.