Heizpilze in Düsseldorf bald verboten?

Gasheizpilze stehen vor Kneipen in der Düsseldorfer Altstadt, an den Kasematten am Rhein und an vielen anderen Stellen in der Stadt – noch. Geht es nach einem Antrag aus dem Düsseldorfer Jugendrat sollen sie aus der Stadt verschwinden. In Zeiten eines Klimanotstands seien sie nicht mehr tragbar.

Der Jugendrat diskutiert den Antrag von Lukas Mielczarek am Donnerstag (30.01.2019). Wenn sich eine Mehrheit findet, wird das Thema an den Umweltausschuss weitergegeben.

Umweltschützer kritisieren: Heizpilze sind Klimakiller