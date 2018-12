Umgang mit Migration

Die Laudatio auf den 71-Jährigen hielt der in Düsseldorf geborene Regisseur Wim Wenders. Er lobte den Umgang Orlandos und seiner Stadt mit den Herausforderungen in Zeiten von großen Migrationsbewegungen. "Die gängige Antwort darauf in weiten Teilen Europas ist eine weitgehend populistische und fremdenfeindliche", sagte Wenders. "Orlando und mit ihm Palermo haben eine bessere Lösung."

Der Heine-Preis wird alle zwei Jahre "an Persönlichkeiten verliehen, die durch ihr geistiges Schaffen im Sinne der Grundrechte des Menschen, für die sich Heinrich Heine eingesetzt hatte, den sozialen und politischen Fortschritt fördern, der Völkerverständigung dienen oder die Erkenntnis von der Zusammengehörigkeit aller Menschen verbreiten".