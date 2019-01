Eine Mutter aus Essen, die gegen die Ablehnung ihres Sohnes an der Gesamtschule in Heiligenhaus geklagt hatte, hat am Mittwoch (23.01.2019) vor dem Oberverwaltungsgericht Münster Recht bekommen.

Die damalige Schulleiterin der Gesamtschule habe ortsansässige Schülerinnen und Schüler bevorzugt, obwohl für eine solche Handhabung keine rechtliche Grundlage bestehe, teilte das Oberverwaltungsgericht mit.

Quote auswärtiger Schüler niedriger

Bei dem im Februar 2017 durchgeführten Aufnahmeverfahren hatte die Schulleitung auf ein ausgewogenes Verhältnis der Schülerleistungen sowie von Jungen und Mädchen geachtet. Zudem gab es ein Losverfahren. Dabei wurden Leistungsgruppen gebildet, bei denen die Aufnahmequoten der auswärtigen Schüler regelmäßig signifikant niedriger ausfielen, wie das Gericht feststellte.