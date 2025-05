Hebammen demonstrieren für faire Bezahlung

Zum 1. November soll die Vergütung der Hebammen geändert werden. Die aktuellen Pläne stoßen aber vor allem bei den so genannten Dienst-Beleghebammen auf Kritik. Das sind freiberufliche Hebammen, die sich selbst organisieren und in eigener Regie in Kreißsälen arbeiten. Dieses Modell gibt es auch im Heinsberger Krankenhaus. Dort haben sich vor knapp drei Jahren zwölf Hebammen zusammengeschlossen.

“Wir sollen künftig weniger Geld für mehr Arbeit bekommen” Brigitte Hülden, Hebamme

Unter anderem wollen die Krankenkassen künftig zahlreiche Untersuchungen nicht mehr bezahlen, darunter die U-Eins-Untersuchung. Auch alle Wochenenddienste sollen nicht mehr bezahlt werden. Außerdem fordern die Krankenkassen künftig eine Eins-zu-eins-Betreuung. Im Klartext: Eine Hebamme soll sich ausschließlich um eine Schwangere kümmern. “Das wäre natürlich schön, ist aber in der Realität kaum umsetzbar” , sagt Hülden. Mehr Geld gibt es nur für eine Eins-zu-eins-Betreuung. Betreut eine Hebamme aber mehrere Schwangere in einer Schicht, gibt es Abschläge.

Hebammenberuf wird unattraktiv

Das klingt nach Mengenrabatt, sagen die Hebammen. Mit dem geplanten neuen Vergütungssystem werde der Hebammenberuf auf Dauer unattraktiv. So werde ein Nachwuchsproblem provoziert, sagt der Vorstandsvorsitzende des Heinsberger Krankenhauses, Kai Louis. Schon jetzt gebe es zu wenig Hebammen. Der CDU-Politiker betonte, das Vorgehen sei absolut unverständlich.

Hoffnung auf eine andere Lösung