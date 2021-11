Hawala-Prozess um mehr als 170 Millionen Euro: Fünf Männer verurteilt

So funktioniert das Hawala-Banking-System

Hawala-Banking basiert auf persönlichem Vertrauen. Es ist in muslimischen Ländern als kostengünstige Überweisungsmethode seit Jahrhunderten verbreitet. So kann ein Kunde Bargeld über einen Händler an einen Partner am Zielort auszahlen lassen. Hawala wird auch zur Geldwäsche missbraucht und ist in Deutschland verboten.

Beim Hawala-Banking handelt es sich um eine Art Schattenbanksystem. Es gibt sogenannte Einzahlstellen in Deutschland und den Niederlanden und Auszahlstellen beispielsweise in Syrien und der Türkei. Der Geldtransfer läuft in wenigen Minuten. Nachdem in Deutschland die Kunden ihr Geld eingezahlt haben, wird per WhatsApp die Auszahlstelle angewiesen, das Geld dort an die Kunden auszuzahlen.

Stand: 23.11.2021, 17:24