Sie sollen einspringen, falls zu viele Pflegekräfte wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

In ihrem normalen Beruf erledigen die Teilnehmerinnen die Wäsche für Senioren oder übernehmen die Einkäufe. Nach der 20-stündigen Fortbildung dürfen sie auch Kompressionsstrümpfe anlegen oder die Tabletteneinnahme kontrollieren.

Die Caritas will sich so auf Notfälle einstellen. Elisabeth Nosbers von der Caritas Eifel kündigte bereits für das vergangene Wochenende (25./26.04.2020) den Einsatz solcher weitergebildeten Hauswirtschafterinnen an, da drei Caritas-Mitarbeiter nach Kontakt zu einer positiv auf Corona getesteten Frau momentan unter Quarantäne stünden und keine Einsatzfahrten mehr unternehmen könnten.

Wie schnell Pflegeheime durch Corona in Personalnot geraten können, hat sich außerdem an Ostern im Rhein-Sieg-Kreis gezeigt. In einer Einrichtung waren so viele Pflegekräfte erkrankt, dass sich der Katastrophenschutz um die Bewohner kümmern musste.