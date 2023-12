Haushaltskrise: Kölner Büro für Berufsförderung muss schließen

Orhan Bayraktar lässt einen schwarzen Luftballon gen Himmel los. " Das ist echt traurig, dass das Jugendbüro schließt ", sagt er.

Eingliederung wichtig

Orhan Bayraktar ist traurig über die Schließung.

" Das war hier wichtige Hilfe für viele, die keinen Ausbildungsplatz finden und noch so gar nicht wissen, was sie machen sollen ", erzählt der junge Vater. Vor 23 Jahren kam er nach 180 erfolglosen Bewerbungen selbst in das Jugendbüro und fand Unterstützung - heute ist er Mechatroniker bei der DB .

" Das Eingliedern in die Arbeitswelt ist Ziel und das Wichtigste hier, aber wir beraten nicht nur zu Berufs-Orientierung, wir gehen mit den Jugendlichen in ihr Leben ", pflichtet ihm Ute Esser bei, Leiterin des Kalker Jugendbüros vom freien Träger Katholische Jugendagentur KJA .

Keine Finanz-Zusage

Ein schwerer Tag auch für Daniel Könen

Finanziert hat das Jugendbüro wesentlich das Kölner Jobcenter, als so genannte berufsfördernde Maßnahme in freier Trägerschaft. Jeden November kam die Zusage für die Finanzierung im jeweils kommenden Jahr - diesmal blieb sie aus. Grund dafür ist laut Jobcenter die unsichere Haushaltslage in Berlin. KJA und alle anderen Träger müssen deshalb ihre Jugendsozialarbeit deutlich einschränken. "Wir machen heute zu, versiegeln die Türen und begehen eine Art Beerdigung" , sagt Daniel Könen von der KJA .

Im Stich gelassen

Diese berufsfördernde und sozial integrierende Anlaufstelle schließen zu müssen, schmerze sehr, erzählt er weiter. Zumal man außerdem noch im 2. Jugendbüro in Chorweiler das Angebot ebenfalls stark runterfahren müsse - und sogar Mitarbeitende entlasse.

"Wir fühlen uns im Sinne der Jugendlichen von der Politik im Stich gelassen." Georg Spitzley

Geschäftsführer KJA Köln

Unwägbarkeiten nicht tragbar

Dass Bundestag und Bundesrat die Einigung der drei Ampel-Spitzenmänner noch in diesem Jahr beschließen, ist sehr unwahrscheinlich, wie die Pressestelle der für die Jobcenter zuständigen Bundesagentur für Arbeit bestätigte.